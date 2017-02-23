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رقم الخبر: 188207 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: منوعات  
يخط 25 لوحة على نصف حبة عدس!

يخط 25 لوحة على نصف حبة عدس!

نجح التركي نجاتي قورقماز، الخطاط وأحد النحاتين المجهريين الثلاثة حول العالم، في خط أشهر 25 لوحة تركية على نصف حبة عدس، وإعداد كتيب صغير منها بحجم سنتيمتر مربع واحد.

وقال قورقماز: (كتبت لوحات الخط (25 لوحة) على نصف حبة عدس، على نمط خط الغبار، مع التزامي بقواعد معينة، بحيث لا ترى بالعين المجردة).

وأضاف: (استخدمت شعرة من شارب ثعلب، لأخط بها نماذج من فن الخط التركي التقليدي على حبة العدس، الأمر الذي تطلب الكثير من الصبر والتركيز، فضلاً عن الدقة والحرفية).

وأشار قورقماز إلى أنه يستخدم مجهراً وعدسة مكبرة في أعماله التي لا ترى بالعين المجردة. وأوضح أن النحوت المجهرية تتطلب السيطرة على التنفس، والتنسيق بين العين واليد.

ولفت النحات التركي إلى أنه في حال حدوث خطأ فإنه يضطر إلى البدء من جديد، فهذا النوع من الفن لا يقبل الأخطاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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