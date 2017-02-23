وأسس هذا المقهى أيمن الهنيدي في 2003 لتقديم شاي يُحضر في إبريق يوضع على رمل ساخن مُستلهما تلك الفكرة جزئيا من طريقة تحضير البدو للشاي الذي يحبون شربه.

ويقول الهنيدي إن هذه الطريقة المميزة تسهم في استخراج كل الفوائد الصحية للأعشاب التي تُستخدم في تحضير الشاي على الطريقة التقليدية.

ويخلط الهنيدي، الذي درس الأعشاب وفوائدها من خلال قراءة كتب كثيرة مختصة بالعلاج الشرقي، أعشاباً معينة مع مكونات أخرى شـاع استخـدامها في المطبخ العربي لتحضير مشروب خاص من الشاي للمساعدة في الوقاية من أمراض شائعة مثل نزلات البرد وآلام المعدة وغيرهما.

ونظراً إلى أن بعض الأعشاب تتوفر محلياً وبعضها الآخر يصعب توفره فإن الهنيدي يفضل أن يزرعها بنفسه. كما أنه يجففها ويجهزها للإستخدام في مقهاه.

ومن بين أكثر المشروبات شيوعاً في مقهى أيمن الهنيدي مشروب الشاي بالزنجبيل الطازج الذي يصنعه بعد تقطيع كمية كبيرة من الزنجبيل وغليها مع ماء وعسل على الرمل الساخن.

وقال زبون يتردد باستمرار على مقهى الهنيدي ويدعى موفق ميخائيل (أنا من رواد هذا المقهى منذ حوالي سبع سنوات أو أكثر. مشروبي المفضل الذي أطلبه كلما أجلس هنا هو الزنجبيل مع العسل والليمون. ومن أهم الأشياء التي أحبها أيضاً في هذا المكان النظافة).

وأوضح الهنيدي أن مقهاه يعج بالزبائن ولا سيما في أشهر فصل الشتاء حيث يفضل الناس تناول مشروبات دافئة.

لكن مقهاه يفتح أبوابه طوال العام لخدمة زبائنه وتقديم أعشاب طازجة مع مكونات أخرى لهم في فنجان الشاي.