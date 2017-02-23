ضمن حادثة غريبة، قامت شابة بريطانية تدعى ليزا لي بطرد زوجها من غرفة النوم بسبب صوت شخيره المزعج الذي كان يصدره خلال ساعات الليل، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الأصوات التي كان يصدرها لويس خلال نومه كانت الأخيرة قبل أن يفارق الحياة…

وكان لويس يعاني من مرض وراثي يسبّب إضطرابات في نبضات القلب كما من المحتمل أن يُؤدي إلى الموت المفاجئ لدى الأشخاص المصابين به، رغم أن الأطباء طمأنوا لويس في أوقات سابقة أنه سيعيش حياة صحية وبعيدة عن الخطر.

وفي التفاصيل، حين تم نقل لويس إلى المستشفى، اتّضح أن الصوت الذي يشبه صوت الشخير هو صوت الهواء يفارق جسده.

وأطلقت ليزا حملة بهدف التوعية حول هذا المرض وحول أهمية زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب لدى المرضى والذي لم يحصل عليه لويس لإعتقاد الأطباء أن حالته ليست خطيرة.