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رقم الخبر: 188203 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: منوعات  
زجاجة مياه بـ80 دولاراً

زجاجة مياه بـ80 دولاراً

تبيع هارودز هذه الأيام زجاجات من المياه من نوع «سفالباردي». ويصل ثمن الزجاجة إلى 80 دولاراً. وتقول الشركة المطورة إنها من أنقى أنواع المياه الموجودة في الأسواق، لأنها مشتقة من جبال نورديك الجليدية.

وهناك نحو 13 ألف زجاجة متوفرة الآن في تلك المتاجر. وتتطلب تعبئة المياه رحلة استكشافية إلى «سفالباردي». وأسس هذه الشركة رجل الأعمال عقب رحلة قام بها إلى الأرخبيل النائي. وتردد أن الممثل مات دامون من المعجبين بهذه المياه. ويرجع ارتفاع أسعارها إلى حقيقة أن هناك رحلتين فقط إلى الأرخبيل المتجمد لإنتاج نحو 13 ألف زجاجة خلال الرحلة الواحدة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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