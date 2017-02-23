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رقم الخبر: 188202 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: منوعات  
عجوز تتزوج مشرداً وجدته يبحث عن طعام في صندوق قمامتها
أغرب قصة زواج..

عجوز تتزوج مشرداً وجدته يبحث عن طعام في صندوق قمامتها

تحولت صداقة طويلة لقصة حب ثم زواج، والبطلان هما عجوز إنجليزية تبلغ من العمر 89 عاما ورجل متشرد وجدته يبحث عن طعام في صندوق قمامتها منذ أكثر من 40 سنة.

وبدأت القصة عندما كانت جون نينينجر ترمي فضلات الطعام في صندوق القمامة خارج منزلها في مدينة جلوسستشير جنوب غرب بريطانيا العام 1975، حيث رأت ذلك الرجل الفقير ورأسه داخل البرميل، محاولا أن يجد شيئاً يأكله.

وحينها، أعطته طعاماً وذهب في حال سبيله، لكنها لاحظت بعد فترة أنه استمر بالمجيء خارج منزلها للبحث عن الطعام بسبب الفقر، مما دفعها إلى أن تترك له ساندويتشات في الخارج كل يوم.

وتوطدت الصداقة بينهما بعد ذلك، وأصبح كين سيلواي يزور جون وزوجها بشكل شبه يومي، إلى أن توفي زوجها وانتقلت إلى مأوى للعجزة.

وقالت صحيفة (صن) البريطانية: (بعد صداقة دامت أكثر من 40 سنة وبعد وفاة زوجها تحولت الصداقة إلى حب واقترحت جون على كين أن يتزوجا، كان كين يعاني من مرض انفصام الشخصية، لكن جون رأته مختلفاً كلياً عن بقية الرجال المتشردين، لأنه لم يكن يشرب الخمر، بعد ذلك اتفق الاثنان على الزواج وتم زفافهما).

ونقلت الصحيفة عن جون قولها: (عندما شاهدته يبحث عن طعام في برميل القمامة خارج منزلي لم يطرأ على بالي أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وعلى الرغم من أنه كان يعيش في الشارع، إلا أنني عرفت فورا بأن كين كان رجلاً رائعاً ويملك روحاً جميلة).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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