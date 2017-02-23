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رقم الخبر: 188201 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: منوعات  
يدخل موسوعة (غينيس) في طرقعة الأصابع!

يدخل موسوعة (غينيس) في طرقعة الأصابع!

استطاع طالب ياباني من تحقيق رقم قياسي بعد طرقعة أصابع يده ودخل موسوعة غينيس العالمية.

وفي الفيديو الذي عرضته موسوعة (غينيس) ظهر الطالب (ساتويكي فوجيمار) بطرقعة أصابعه 296 مرة في دقيقة واحدة بحضور أحد حكام غينيس.

وقال الطالب الياباني إنه تعلم تلك الطريقة من والدته وقالت الموسوعة إن الطالب الياباني تفوق على نظيره السويدي عام 2009.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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