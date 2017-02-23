استطاع طالب ياباني من تحقيق رقم قياسي بعد طرقعة أصابع يده ودخل موسوعة غينيس العالمية.

وفي الفيديو الذي عرضته موسوعة (غينيس) ظهر الطالب (ساتويكي فوجيمار) بطرقعة أصابعه 296 مرة في دقيقة واحدة بحضور أحد حكام غينيس.

وقال الطالب الياباني إنه تعلم تلك الطريقة من والدته وقالت الموسوعة إن الطالب الياباني تفوق على نظيره السويدي عام 2009.