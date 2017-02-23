دعونا نبتعد اليوم أيّها الأحبة عن السياسة ونحكي شوية بالفن.. ايوه.. فين المشكلة؟! تذكر عمكم العجوز اليوم الفنان الليبي القدير علي سالم قدارة.. طبعاً حضراتكم ما تعرفهوش.. أو تكونو نسيتوه.. هو اللي مَثّل دَور وحشي في فيلم الرسالة.. وحشي اللي قتل حمزة عليه السلام وشارك مع هند أم معاوية في تقطيع أوصاله الشريفة..

بالمناسبة السيد علي سالم قدارة ماكانش فنان ولا ممثل ولا بطيخ.. كان عامل فنّي في صيانة كهرباء الفندق اللي نزل فيه الراحل مصطفى العقّاد مخرج الفيلم.. وقعت عليه عينا العقّاد فإختاره لدور وحشي.. وماكانتش هنالك مشكلة.. ساب الكهربا وصار فنان.. وتصور أنها خاتمة الأحزان.. وعندما عرض الفيلم وشاهدت أم علي ولدها يقتل الحمزة عليه السلام صرخت في وجهه وشتمته وطردته من البيت!! ولم يتمكن من العودة اليه إلا بعد مدّة حيث توسط له عندها مشايخ المنطقة وأقنعوها.. ان دي مش حقيقة وانما تمثيل.

تذكرت اليوم هذا الفنان الكهربائي وأنا أطالع تقريراً عن حياة دونالد ترامب الفنية.. ايوه يا جماعة فين المشكلة؟! لا يا عم مافي مشكلة.. فقد سبقه دونالد ريغان حيث انتقل من الفن الى الرئاسة!! وتصور أنها خاتمة النحاسة!!.. حيث أصيب بعد خروجه من البيت الأبيض في العقد الأخير من القرن الماضي بالزهايمر.. وسئمت منه عائلته حيث لا تسقط عيناه على زوجته إلا ويصرخ بها «ولك نانسي شو عمتعملي مع شولتز؟!» نانسي كانت زوجته وجورج شولتز كان وزير خارجيته!!..

المهم أحبائي ما علينا بسوالف الماضين ولو أنها عبرة «لمن له قلب».. وخلونا مع الحاضر.. ترامب كان ممثلاً كوميدياً!! وأرجوكم أحبتي أن تشاهدوا المقاطع المقتطفة من أفلامه والمشهورة جداً على مواقع التواصل.. في واحدة منها ومأخوذة عن فيلم «هوم الون» 1992 يظهر ترامب واقفاً في صالة ويطلب منه الطفل ماوكلي كالكن أن يرشده الى لوبي الفندق فيقوم ترامب بإرشاده الى الشارع والسير بإتجاه اليسار!! كما أنه مشهور بشخصية يطلق عليها الأمريكان لقب «Go Out» يعني أنت مطرود وهيك كانت شخصيته في مسلسل «ذا ابرينتك» يعني المبتدئ..

أحبتي لا دخل لنا بكل فضائح ترامب الجنسية وكيف تسببت بطلاق اثنان من زوجاته.. ولا دخل لنا بقراراته اللي تشبه ارشاده لطفل يسأله عن عنوان الى العكس من مكانه.. ولا طريقته في طرد المسؤولين اللي يختلفو معه..

ما يهمنا في كل التقرير الذي قرأته هو تصريحات أهل بلدة أمريكية اسمها «كالشتات» انحدر منها الرئيس دونالد ترامب.. أجرت وسائل الإعلام الأمريكية لقاءات مع أهل تلك البلدة.. فأجمعوا على أنهم يشعرون بالخزي والعار من هذا الرجل وهم غير فخورين به!! وهو لا يمثل أخلاقهم وطيبتهم وانسانيتهم.. قالت سارة بولر «اننا نخجل من تصرفاته» وقال كاي نبورن «أنه معاد للمجتمع وهذا ما لا يود أحد هنا ربطه بنا»!! لا أدري أحبتي هل سيعود ترامب الى هذه البلدة بعد الرئاسة؟! وهل سيطردونه؟! ومن سيكون الوسيط؟!..