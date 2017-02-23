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القوات المشتركة تعثر على معمل للتفخيخ تابع لـ "داعش" في قرية بالجانب الأيمن لمدينة الموصل
للمزید
رقم الخبر: 188198
تاريخ النشر: شباط 22, 2017
الوقت: 18:49
الاقسام: منوعات
حمامة السلام الفلسطينية!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
حمامة السلام
الفلسطينية
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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