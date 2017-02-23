هبط اليورو لما دون 05ر1 دولار للمرة الأولى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء، متضرراً بفعل مزيج من المخاوف إزاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومع صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لهذا الشهر في وقت لاحق يوم الأربعاء، هيمن ارتفاع الدولار على السوق وعاد بعض المستثمرين إلى الين الملاذ الآمن الذي ارتفع نصف نقطة مئوية مقابل العملة الأمريكية و8ر0 بالمئة مقابل اليورو.

وانخفض اليورو نحو إثنين بالمئة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهبط إلى 0494ر1 دولار في التعاملات الصباحية في أوروبا. وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات لليوم الثاني، حيث زاد نحو 3ر0 بالمئة. لكن الدولار تراجع أمام الين مما يشير إلى حجم القلق بين المستثمرين بشأن مخاطر السياسة العالمية. وانخفض الجنيه الاسترليني 3ر0 بالمئة إلى 2441ر1 دولار بعدما أظهر تقدير لأرقام النمو في الربع الأخير من العام الماضي هبوط استثمارات الشركات.

هذا وتراجعت أسعار النفط العالمية مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات الخام، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 40ر09 بتوقيت جرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أبريل/ نيسان وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتاً أو 6ر0 بالمئة إلى 99ر53 دولار للبرميل. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتاً توازي 8ر0 بالمئة إلى 83ر56 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير/ شباط عند 20ر56 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. غير أن الاتفاق الذي وقعه كبار منتجي النفط تحت مظلة أوبك وبدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي منح مستوى دعم لأسعار النفط.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك، خلال مؤتمر يوم الثلاثاء، ان بيانات يناير/ كانون الثاني تظهر أن مستوى إلتزام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج تجاوز 90 بالمئة.