يبحث لبنان عن إقرار أول موازنة خلال العام الجاري، بعد "دستة" سنوات (إثني عشر عاماً) من الاعتماد على موازنة واحدة، والتي تعود للعام 2005، وتدخل عامها الثاني عشر دون تغيير منذ مطلع 2017.

رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دو فريج، يقول إن (آخر موازنة أنجزت في لبنان تعود الى العام 2005، والبلاد منذ ذلك الوقت تعتمد على نفس الموازنة).

وكانت نفقات لبنان في ذلك الحين، بلغت 10 تريليونات ليرة لبنانية (6ر6 مليار دولار)، أما اليوم تصل النفقات الجارية للدولة 24 تريليون ليرة لبنانية (9ر15 مليار دولار). أما مداخيل الدولة، فقد بلغت مؤخراً 500ر16 تريليون ليرة (9ر10 مليار دولار سنوياً)، ما يعني أن العجز يقترب من 8 تريليون ليرة (2ر5 مليار دولار)، بحسب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني.

وأضاف دوفريج: (منذ العام 2005 وحتى اليوم لم تفرض الدولة أية ضريبة جديدة على المواطنين، فالموازنة كانت غائبة، ومصروف الدولة كان يزداد.. مثلاً عند انخفاض سعر البترول، انخفضت عائدات الضريبة على القيمة المضافة وهذا تراجع في مدخول الدولة).

وضرب مثالاً سابقاً، يعود لتولي رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منصبه في لبنان، الذي خفض حينها ضريبة الدخل من 30% إلى 10%، (ومع ذلك ارتفع مدخول الدولة من تلك الضريبة، بفعل توقف التهرب الضريبي وبات الجميع يصرح عن مدخوله كما هو).

وأشار دوفريج إلى حلول بديلة عن الضرائب: (نحن في بلد يشهد مؤشرات اقتصادية ومالية سلبية، خاصة مؤشر الاستهلاك الذي لا يتحمل أية زيادة على الضرائب، وبالتالي الحل يكون بأن تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص للخدمات، وتتحول الدولة من دولة تقوم بالخدمات، الى دولة تشرع وتراقب القطاع الخاص.. بموازة ذلك، تقوم الدولة بشكل أساسي في محاربة الفساد بالفعل وليس بالقول، وأن تصدر قوانين تشجع المستثمر اللبناني والأجنبي على الاستثمار في لبنان)، كما يقول دوفريج.

ويرجع السبب الرئيس لعدم إقرار أية موازنة منذ مطلع 2006، إلى حدوث تجاوزات داخل البلاد مرتبطة بالمال العام، وبعض الاختلالات الاقتصادية والمالية.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير: ان الهدر في لبنان نتيجة الفساد يقدر بنحو 5 - 7 مليارات دولار سنوياً. وأضاف: ان الدولة تخسر على سبيل المثال من تهريب الدخان حوالي 800 مليون دولار سنوياً، (أما سوق الخليوي، فان 90% منها مهربة، وسوق الكمبيوتر 60% مهرب.. بالتالي على السياسيين في لبنان أن يتفقوا على مكافحة الفساد قبل الحديث عن الضرائب). وأضاف شقير: (لا يجوز أن يدفع المواطن الضريبة دون أن يدفعها مواطن آخر، وعلى الدولة أن تكون قادرة على جباية الضرائب من كل اللبنانيين دون إستثناء).

واقترح شقير (أن تقر الحكومة اللبنانية الموازنة الآن، وتبحث لاحقاً موضوع سلسلة الرتب والرواتب (زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام، بمساعدة شركات عالمية متخصصة بالتنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية).

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بلغ الدين العام الاجمالي 375ر112 تريليون ليرة (5ر74 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان.

وتواصل الحكومة اللبنانية اجتماعاتها هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى إقرار موازنة عامة للبلاد، وسط متابعة للبنانيين المتخوفين من فرض ضرائب جديدة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تعيشها البلاد، خصوصاً في ظل وجود أكثر من مليون ونصف نازح على الأراضي اللبنانية.