أكد المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الايرانية، ان عملية استيراد الغاز التركمانستاني لا تزال متوقفة ولم يتم التوصل لأي اتفاق جديد بهذا الخصوص.

وأوضح مجيد بوجارزادة، في حديث لوكالة أنباء فارس، انه وبعد قطع تركمانستان صادرات الغاز عن ايران مطلع عام 2017 لم يطرأ أي حدث بهذا الشأن لغاية الآن، وعند التوصل لإتفاق جديد سيتم الإعلان عن ذلك.

يذكر أن شركة (تركمن غاز) التركمانستانية الحكومية، قطعت إمدادات الغاز عن المناطق الشمالية في ايران بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني 2017، حيث جاءت عملية القطع على خلفية خلافات مالية مع شركة الغاز الوطنية الايرانية.

وكانت تستورد ايران من تركمانستان 12 مليون مترمكعب من الغاز يومياً لتأمين المناطق الشمالية، وهو يعادل 3 بالمئة فقط من الغاز المنتج في ايران.