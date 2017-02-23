وقال نعلبنديان، في تصريح له، الثلاثاء: ان هناك آفاقاً مشرقة للتعاون التجاري بين ايران وأرمينيا، مؤكداً ان طهران ويريفان تتعاونان في إطار تحسين وتنمية التعاون التجاري والاستثمارات وايجاد فرص العمل بين الجانبين. وأضاف: مما لاشك فيه فان إلغاء التأشيرة بين البلدين له تأثير كبير على مزيد من تنمية العلاقات الثنائية.