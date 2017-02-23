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رقم الخبر: 188189 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: اقتصاد  
أرمينيا تسعى لإنشاء منطقة إقتصادية حرة بين إيران واتحاد أوراسيا

أرمينيا تسعى لإنشاء منطقة إقتصادية حرة بين إيران واتحاد أوراسيا

أعلن وزير الخارجية الأرميني، ادوارد نعلبنديان، ان بلاده تبذل جهوداً لإنشاء منطقة اقتصادية حرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي.

وقال نعلبنديان، في تصريح له، الثلاثاء: ان هناك آفاقاً مشرقة للتعاون التجاري بين ايران وأرمينيا، مؤكداً ان طهران ويريفان تتعاونان في إطار تحسين وتنمية التعاون التجاري والاستثمارات وايجاد فرص العمل بين الجانبين. وأضاف: مما لاشك فيه فان إلغاء التأشيرة بين البلدين له تأثير كبير على مزيد من تنمية العلاقات الثنائية.

 
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