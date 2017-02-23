اعتبر المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحمد شكيل خان، الجمهورية الاسلامية الايرانية أحد شركائه الممتازين، مؤكداً على الإسراع في الاستثمار فيها.

وخلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء لاستقطاب ودعم الاستثمارات في مدينة شيراز (جنوب ايران)، قال شكيل خان: إننا نعتقد بأن مدينة شيراز هي إحدى أهم وأكثر المدن تأثيراً ليس في ايران فقط بل في المنطقة أيضاً، لذا فاننا نرغب بالحصول على المزيد من المعلومات حول مشاريع الاستثمار فيها.

واعتبر شكيل خان هذه المجموعة بأنه ثالث بنك للاستثمارات في العالم، حيث ان لها الآن إستثمارات بقيمة 7ر1 مليار دولار في إطار 9 مشاريع في العالم ونعتزم رفع الرقم الى 5ر2 مليار دولار. وأضاف: انه فضلاً عن أنشطة البنية التحتية، فان قضية تبادل المعرفة والخبرة مهم جداً حيث يتابع هذا الأمر من قبلنا وسندرج في جدول أعمالنا مثل المعرفة والتكنولوجيا.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية انضمت في العام الماضي بصفة العضو الـ34 الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي كان قد تأسس في العام 2016 باقتراح من الصين ويضم الآن 57 دولة.