سمح نواب مجلس الشورى الاسلامي لوزارة النفط بتصدير الغاز الى الدول المجاورة وأوروبا في حال ازدياد الانتاج الى ألف مليون مترمكعب يومياً.

وخلال مناقشة موازنة البلاد للعام الايراني القادم (يبدأ 21 مارس/ آذار) صادق نواب مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة العلنية، اليوم الأربعاء، على العديد من القرارات التي تلزم وزارة النفط باستخدام إمكانيات وقدرات القطاع الخاص لتصدير الغاز الى الدول المجاورة وأوروبا التي ليس لديها حالياً عقود شراء الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك بعد ارتفاع إنتاج الغاز الى ألف مليون مترمكعب يومياً.

ووفقاً لمشروع القرار، فان العوائد المتأتية من تصدير الغاز، تودع في حساب الشركات الحكومية التابعة لوزارة النفط لدى الخزينة العامة ويصرف قسم من هذه العوائد بمقدار ألفي مليار ريال لإيصال الغاز الى القرى والمناطق الفقيرة.