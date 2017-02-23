إستناداً لأحدث الأرقام الصادرة عن جمارك كوريا الجنوبية، ان واردات النفط الايراني ازداد الى الضعفين في شهر كانون الثاني/ يناير 2017 مقارنة لنفس الشهر في عام 2016 .

وأفادت جمارك كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في أحدث تقرير لها، ان بلادها استوردت من ايران في يناير الماضي مليوناً و790 ألف طن أي ما يعادل 428 ألف برميل يومياً، ليسجل هذا الحجم زيادة بمقدار الضعفين عن شهر يناير 2016.

وتكشف الأرقام ان طهران استطاعت أن تستحوذ على الحصة الرئيسية لسوق النفط في كوريا الجنوبية، وتتقدم على السعودية في صادرات النفط الى كوريا الجنوبية. وتعتبر كوريا الجنوبية حالياً المستورد الخامس للنفط في العالم، وصرحت بأن ايران استطاعت وبعد بدء تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة أن ترفع من إنتاجها الى أربعة ملايين برميل يومياً نهاية عام 2016.

وعملت كوريا الجنوبية وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، على رفع وارداتها من النفط الايراني، كما ان الهند أعلنت ان ايران باتت اليوم المصدر النفطي الثالث بعد السعودية والعراق، الى الهند. وأفادت أرقام الجمارك الهندية، ان حجم واردات الهند من النفط الايراني بلغ 554 ألفاً و600 برميل يومياً في يناير 2017 ليسجل زيادة بمقدار 3 أضعاف عن يناير 2016. كما أعلنت وزارة التجارة اليابانية عن زيادة وارداتها من النفط الايراني في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بنسبة 40 بالمائة، لتصل الى 246 ألفاً و243 برميلاً يومياً، كما ان الصين رفعت حجم وارداتها النفطية من ايران بنسبة 30 بالمائة في نفس الشهر ليصل الى 630 ألفاً و530 برميلاً يومياً.

وارتفعت طاقة ايران الانتاحية للنفط من مليونين و700 ألف برميل في فترة الحظر الى أكثر من 3 ملايين و900 ألف برميل حالياً.