أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، عن تطوير التعاون النفطي بين ايران وروسيا، لافتاً الى أن ايران ستبدأ بتصدير النفط الخام الى روسيا قريباً.

وبعد لقائه وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، مساء الثلاثاء، أعلن وزير النفط الايراني بأن البلدين سيوقعان قريباً إتفاقية لبدء تصدير النفط الايراني الى روسيا. وأضاف: ان هذه الاتفاقية ستوقع بصورة نهائية في غضون الأسبوعين القادمين وسيتم بموجبها تصدير مائة ألف برميل من النفط الخام الايراني الى روسيا يومياً. وتابع: ان 50 بالمائة من قيمة شحنات النفط التصديرية ستسدد في مواعيد محددة، فيما سيتم من خلال الـ50 بالمائة الباقية توفير الاعتمادات المالية لواردات السلع الروسية التي تحتاجها ايران.

وأشاد زنكنة كذلك بالدور البناء لروسيا في توصل منظمة (أوبك) الى إتفاقها التاريخي قبل فترة، وقال: ان روسيا عضو في لجنة مراقبة السوق من جانب الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك والتي تعهدت بدورها بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل من النفط يومياً.

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء بطهران، أعلن وزير النفط عن تدشين مصفى (نجم الخليج الفارسي) بنهاية العام الايراني الحالي (آذار/ مارس القادم)، لافتاً في ذات السياق الى التعاون مع الشركات الصينية التي وصفها بالشركاء الاستراتيجيين لإيران. وأشار زنكنة الى تدشين المرحلة الأولى من المصفى، منوهاً الى الجهود الحثيثة للقائمين على هذا المشروع ليتسنى تدشينه قريباً.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار وزير النفط الى التعاون الايراني مع الشركات الصينية، مؤكداً في معرض رده على سؤال بشأن استبدالها بشركات نفطية أخرى من عدمه؟ ان (الشركات الصينية تشكل شركاء استراتيجيين بالنسبة لنا).

من جانبه، كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، ان قيمة عقود النفط والغاز، التي من الممكن أن تشارك الشركات الروسية فيها داخل إيران تقدر بنحو 20 مليار دولار.

ونقلت محطة (روسيا 24)، عن نوفاك، قوله: ان (الشركات الروسية مهتمة في مجالات معينة وحقول طاقة محددة، وبشكل عام نقدر قيمة العقود في المجالات التي تجذب الشركات الروسية بنحو 20 مليار دولار). وأشار إلى أن (الجانبين يسعيان إلى إبرام اتفاقية تجارة بشروط تفضيلية، وذلك بهدف تحفيز التجارة المتبادلة). ولفت أن (مباحثات بهذا الشأن جارية في موسكو بغية وضع المسودة الأولية للاتفاقية قبل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مارس المقبل). وأضاف الوزير: ان الوفد الإيراني أكد نية بلاده شراء 12 طائرة مدنية من طراز (سوخوي سوبرجيت) الروسية في أقرب وقت ممكن.

وكان الوزير الروسي قد عاد الى بلاده اليوم الأربعاء عقب زيارة قام بها لطهران بدعوة من وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، حيث عقد الوزيران إجتماعاً مساء الثلاثاء وأجريا محادثات حول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.