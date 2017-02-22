واعرب قاسمي عن المواساة للحكومة الروسية وخاصة زملاء الفقيد في الخارجية الروسية واسرته.

يذكر ان مندوب روسيا الدائم في منظمة الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي كان من ابرز الدبلوماسيين الروس قد توفي قبل ايام اثر نوبة قلبية المّت به.