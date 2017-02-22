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|رقم الخبر: 188183
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 16:46
|الاقسام: محليات
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المتحدث باسم الخارجية يعزي بوفاة مندوب روسيا الدائم في الامم المتحدة
عزى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بوفاة مندوب روسيا الدائم في منظمة الامم المتحدة فيتالي تشوركين.
واعرب قاسمي عن المواساة للحكومة الروسية وخاصة زملاء الفقيد في الخارجية الروسية واسرته.
يذكر ان مندوب روسيا الدائم في منظمة الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي كان من ابرز الدبلوماسيين الروس قد توفي قبل ايام اثر نوبة قلبية المّت به.
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