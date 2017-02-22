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رقم الخبر: 188181 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
مقتل وإصابة 22 شخصا في تفجير شرقي أفغانستان

مقتل وإصابة 22 شخصا في تفجير شرقي أفغانستان

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، جراء تفجير بولاية بكتيكا شرقي أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي محمد رحمن -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن دراجة نارية محملة بالمتفجرات تم تفجيرها عن بعد داخل أحد الأسواق صباح اليوم الأربعاء .

واتهم المتحدث جماعة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بشكل فوري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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