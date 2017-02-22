وأكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي محمد رحمن -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن دراجة نارية محملة بالمتفجرات تم تفجيرها عن بعد داخل أحد الأسواق صباح اليوم الأربعاء .

واتهم المتحدث جماعة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بشكل فوري.