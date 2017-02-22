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|رقم الخبر: 188181
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 16:43
|الاقسام: دوليات
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مقتل وإصابة 22 شخصا في تفجير شرقي أفغانستان
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، جراء تفجير بولاية بكتيكا شرقي أفغانستان.
وأكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي محمد رحمن -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن دراجة نارية محملة بالمتفجرات تم تفجيرها عن بعد داخل أحد الأسواق صباح اليوم الأربعاء .
واتهم المتحدث جماعة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بشكل فوري.
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