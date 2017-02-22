  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188178 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: دوليات  
لوبان: إن فزت برئاسة فرنسا فسأدعم الأسد

لوبان: إن فزت برئاسة فرنسا فسأدعم الأسد

اعتبرت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أن قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان غلطة فادحة.

اعتبرت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أن قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع  سوريا كان غلطة فادحة.
وقالت لوبان زعيمة "الجبهة الوطنية" في حديث لها:"أنا فرنسية ولا أعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه يشكلان خطرًا على بلادي" .
وأضافت  لوبان:"تبين أن الأسد هو الوحيد الذي تمكن من مقاومة التطرف الذي يعاني منه الفرنسيون حاليًا. حاولت مجموعة كاملة من الدول ومن بينها فرنسا، إضعافه ولذلك نفذت روسيا تدخلها العسكري"، وخلصت الى القول:"إذا فزت في الانتخابات، واستلمت منصب الرئاسة فسأدعم الرئيس الأسد في كفاحه ضد المتطرفين".
وأشارت لوبان إلى أن الحديث لا يدور عن تدخل عسكري. وقالت:" فرنسا لن تتدخل إذا لم تتلق طلبًا من الحكومة بذلك".
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في أبريل/ نيسان المقبل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8116 sec