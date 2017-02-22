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|رقم الخبر: 188177
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 16:38
|الاقسام: عربيات
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رعد: قانون الستين لم يعد يليق بلبنان
التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة.
التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة الحاج محمد رعد. وعقب اللقاء، أكد رعد أن "قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية بكل مستوياتها لتكون معارضتها من داخل المجلس".
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