التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة الحاج محمد رعد. وعقب اللقاء، أكد رعد أن "قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية بكل مستوياتها لتكون معارضتها من داخل المجلس".



