  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188177 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: عربيات  
رعد: قانون الستين لم يعد يليق بلبنان

رعد: قانون الستين لم يعد يليق بلبنان

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة.

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة الحاج محمد رعد. وعقب اللقاء، أكد رعد أن "قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية بكل مستوياتها لتكون معارضتها من داخل المجلس".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/1059 sec