وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بأنه شخصية بارزة قائلا إن الجزائر تحتل مكانة مهمة في العالم الإسلامي.

وأضاف لاريجاني اليوم الأربعاء خلال لقائه مساعد رئيس مجلس النواب الجزائري زبير دواريشة أن العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر متنامية معربا عن أمله بتوسيعها في كافة المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره للجزائر لما تتخذه من مواقف على الصعيد الاقليمي والدولي واصفا المشاركة الفاعلة للوفد الجزائري في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بالمهمة.

من جانبه أعرب مساعد رئيس مجلس النواب الجزائري زبير الدواريشة عن شكره وتقديره لعقد هذا المؤتمر قائلا: نحن نعتبر إيران بلدا صديقا وشقيقا ونهدف إلى تنمية العلاقات الثنائية.

وقد انطلق المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية صباح الثلاثاء في طهران لينهي أعماله عصر اليوم.

وقد شارك أكثر من 80 وفدا خارجيا في هذا المؤتمر.