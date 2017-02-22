أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العالم الاسلامي الأولى وان سورية التي هي في خط المقاومة الأول كانت ولا تزال تدافع عن القضية الفلسطينية كما أن من أولويات إيران الدفاع عن هذه القضية.

وشدد لاريجاني خلال لقائه رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، على استمرار دعم بلاده للشعب السوري حتى تحقيق الانتصار وعودة الامن والاستقرار إلى سورية مشيرا إلى أنها ستحقق النصر على الارهاب بفضل تضحيات وصمود الشعب والقيادة السورية.

ونوه بالانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه على الإرهاب وقال: “إن سورية ستنتصر وإن الإرهاب سيرتد على من أوجده ودعمه لأنه لا حدود له” مبينا أن التعاون البرلماني بين الجانبين مهم فيما يخص قضايا العالم الإسلامي.

بدورها قالت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس خلال لقائها في طهران اليوم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قالت: “كما تعرفون أن هناك ارتباطا مباشرا بين استهداف سورية بمرتكزاتها وقوتها وإضعاف دورها تجاه قضية فلسطين كحلقة رئيسية في جبهة المقاومة.

وعبرت رئيسة مجلس الشعب عن شكرها للدعوة الايرانية الكريمة لحضور المؤتمر المذكور مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين برلمانيي مجلس الشورى الاسلامي الايراني ومجلس الشعب.