حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من أن تهويد فلسطين إنما يمثل تحدياً خطيراً يهدد كيان الأمة الإسلامية، مؤكداً على ضرورة إلزام المجتمع الأممي بوضع الكيان الصهيوني تحت البند السابع وتجريمه.

وفي كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية اليوم الأربعاء أشار الجبوري إلى أن: تهويد فلسطين إنما يمثل تحدياً خطيراً يهدد وجودنا.

وأضاف: لا بد أن نكون موضوعيين مع الخيار الفلسطيني ودعمه.. علينا تبني الخيار الفلسطيني والدفاع عنه .

وأكد أن العراق وقف وقفة جلية مع الشعب الفلسطيني وانحاز إلى حقه.

وفيما اشار إلى ضرورة أن تبقى القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية قال: لنتعاضد مع الفلسطينيين في الحل الذي يختارونه.. لنكن مع الخيار الفلسطيني في الحل ونضع برنامجاً عربياً إسلامياً لبلوغ هذا الحل.

وحذر من أن الكيان الصهيوني لن يكف عن توظيف إمكاناته ضد الخيار الفلسطيني، مؤكداً: علينا إلزام المجتمع الأممي بوضع الكيان تحت البند السابع وتجريمه.

وشدد على ضرورة إسناد الفلسطينيين في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وقال: علينا النهوض بواجبنا لمساعدة أهلنا في فلسطين.