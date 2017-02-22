  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188171 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 15:24 الاقسام: العراق داحر الإرهاب  
مقتل والي تلعفر المدعو "عمار مصطفى يوسف" بقصف جوي في عين طلاوي

مقتل والي تلعفر المدعو "عمار مصطفى يوسف" بقصف جوي في عين طلاوي

أفادت المصادر الصحفية في العراق اليوم الاربعاء بمقتل والي داعش في تلعفر المدعو "عمار مصطفى يوسف"، اثر قصف جوي في قرية عين طلاوي.

اعلن لواء علي الاكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الاربعاء، عن مقتل مايسمى والي تلعفر، بضربة جوية للطيران العراقي.

وقال آمر اللواء علي الحمداني، في بيان مقتضب، انه "تأكد مقتل ما يسمى والي تلعفر المدعو (عمار مصطفى يوسف) وولده (حذيفة)، بقصف للطيران العراقي جنوب غرب تلعفر".

واضاف الحمداني، ان "الإرهابي عمار مصطفى تعرض لإصابة خلال الاشتباكات مع قطعات لواء علي الأكبر في قرية عين طلاوي وحاول الهروب من خط المواجهة لكن الطيران العراقي تمكن من القضاء عليه".

من جهة أخرى أفاد مراسل العالم بأن قوات الحشد الشعبي / اللواء 10 اعلنت محاصرة قرية "العبرة الجنوبية" غرب تلعفر من جميع المحاور.

واضاف بأنها فجرت سيارتين مفخختين على مشارف قرية "العبرة الجنوبية" غرب تلعفر.

يذكر أن مجاهدي لواء علي الأكبر ولواء الحسين ضمن قوات الحشد الشعبي حرروا قرية عين طلاوي، في حين نشر تنظيم داعش قناصين واسلحة ثقيلة في جبال "ترمي" غرب مركز قضاء تلعفر.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0749 sec