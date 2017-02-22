أفادت المصادر الصحفية في العراق اليوم الاربعاء بمقتل والي داعش في تلعفر المدعو "عمار مصطفى يوسف"، اثر قصف جوي في قرية عين طلاوي.

اعلن لواء علي الاكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الاربعاء، عن مقتل مايسمى والي تلعفر، بضربة جوية للطيران العراقي.

وقال آمر اللواء علي الحمداني، في بيان مقتضب، انه "تأكد مقتل ما يسمى والي تلعفر المدعو (عمار مصطفى يوسف) وولده (حذيفة)، بقصف للطيران العراقي جنوب غرب تلعفر".

واضاف الحمداني، ان "الإرهابي عمار مصطفى تعرض لإصابة خلال الاشتباكات مع قطعات لواء علي الأكبر في قرية عين طلاوي وحاول الهروب من خط المواجهة لكن الطيران العراقي تمكن من القضاء عليه".

من جهة أخرى أفاد مراسل العالم بأن قوات الحشد الشعبي / اللواء 10 اعلنت محاصرة قرية "العبرة الجنوبية" غرب تلعفر من جميع المحاور.

واضاف بأنها فجرت سيارتين مفخختين على مشارف قرية "العبرة الجنوبية" غرب تلعفر.

يذكر أن مجاهدي لواء علي الأكبر ولواء الحسين ضمن قوات الحشد الشعبي حرروا قرية عين طلاوي، في حين نشر تنظيم داعش قناصين واسلحة ثقيلة في جبال "ترمي" غرب مركز قضاء تلعفر.