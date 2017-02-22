افادت المصادر الصحفية في اليمن عن انباء شبة مؤكدة حول مقتل العميد ناصر مشبب قائد القوات العسكرية الاماراتية المشاركة في العدوان على اليمن مع عدد من الجنود، اليوم الاربعاء في المخاء بتعز.

وفي وقت سابق أعلن عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان العامة المعين من قبل هادي والتحالف السعودي اللواء "احمد سيف اليافعي" في المخا، كما قتل عشرات القيادات من المرتزقة جراء اطلاق صاروخاً باليستياً متوسط المدى على تجمعات عناصر العدوان في المخا بمحافظة تعز.

* مصادر اعلامية تؤكد مقتل قائد القوات الاماراتية المشاركة في العدوان على اليمن

كشف مصدر عسكري، عن مقتل قائد القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن، العميد ناصر مشبب العتيبي، في عملية إستهداف نائب رئيس هيئة الأركان العامة التابعة قوات هادي و تحالف العدوان، اللواء أحمد سيف اليافعي.

وقال المصدر إن الجيش واللجان الشعبية تمكنا من إستهداف موقع عسكري لقوات التحالف العدوان بصاروخ باليستي، كانت تتجمع فيه القيادات العسكرية لافتاً إلى سقوط قتلى من قيادات ومرتزقة خلال الإستهداف.