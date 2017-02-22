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رقم الخبر: 188167 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:44 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات
خلال لقائه رئيسة مجلس الشعب السوري:

الرئيس روحاني يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات

* رئيسة مجلس الشعب السوري: سوريا تولي أهمية خاصة جداً لتوطيد العلاقات الشاملة مع إيران
خلال لقائه رئيسة مجلس الشعب السوري:

الرئيس روحاني يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات

الأربعاء 22 فبراير 2017 - 09:57 بتوقيت غرينتش
الرئيس روحاني يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات

قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني إن الضغوط التي تمارس ضد سوريا بسبب وقوقفها إلى جانب محور المقاومة، مؤكداً خلال لقائه اليوم هدية عباس رئيسة مجلس الشعب السوري استمرار دعم بلاده لسوريا في مختلف المجالات.

العالم ـ إيران

وهنأ الرئيس روحاني خلال لقائه رئيسة مجلس الشعب السوري على هامش مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية، الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والشعب في سوريا في مواجهة الإرهابيين، وأكد أن إيران وكما في السابق تقف إلى جانب الشعب السوري في مكافحة الإرهاب ودعم المفاوضات السورية.

وأشار رئيس الجهورية إلى الظروف الشاقة التي يمر بها الشعب السوري وقال إن دعم سوريا لمبادئ الشعب الفلسطيني جعلته يتعرض لضغوط كبيرة على مر السنوات الماضية.

وشدد الرئيس الإيراني على أن إحلال السلام والاستقرار في سوريا لصالح فلسطين والمنطقة، وقال إن فلسطين من أهم قضايا العالم الإسلامي ونأمل أن يتخذ المؤتمر خطوة مهمة في مسار حل قضايا المنطقة.

من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس أن سوريا ستحقق النصر على الإرهاب بفضل صمود شعبها وقيادتها، وأن إيران مستمرة في دعم الشعب السوري حتى تحقيق الانتصار وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

واعتبرت هدية عباس أن تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، ضروري وقالت إن سوريا تولي أهمية خاصة جداً لتوطيد العلاقات الشاملة مع إيران.

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قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني إن الضغوط التي تمارس ضد سوريا بسبب وقوقفها إلى جانب محور المقاومة، مؤكداً خلال لقائه اليوم هدية عباس رئيسة مجلس الشعب السوري استمرار دعم بلاده لسوريا في مختلف المجالات.

وهنأ الرئيس روحاني خلال لقائه رئيسة مجلس الشعب السوري على هامش مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية، الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والشعب في سوريا في مواجهة الإرهابيين، وأكد أن إيران وكما في السابق تقف إلى جانب الشعب السوري في مكافحة الإرهاب ودعم المفاوضات السورية.
وأشار رئيس الجهورية إلى الظروف الشاقة التي يمر بها الشعب السوري وقال إن دعم سوريا لمبادئ الشعب الفلسطيني جعلته يتعرض لضغوط كبيرة على مر السنوات الماضية.
وشدد الرئيس الإيراني على أن إحلال السلام والاستقرار في سوريا لصالح فلسطين والمنطقة، وقال إن فلسطين من أهم قضايا العالم الإسلامي ونأمل أن يتخذ المؤتمر خطوة مهمة في مسار حل قضايا المنطقة.
من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس أن سوريا ستحقق النصر على الإرهاب بفضل صمود شعبها وقيادتها، وأن إيران مستمرة في دعم الشعب السوري حتى تحقيق الانتصار وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.
واعتبرت هدية عباس أن تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، ضروري وقالت إن سوريا تولي أهمية خاصة جداً لتوطيد العلاقات الشاملة مع إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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