كشف فريق من الباحثين الأمريكيين من معهد التكنولوجيا بجامعة جورجيا الأمريكية، أن الضفدع يستغرق سبعة أجزاء في المائة من الثانية – أى خمس الوقت الذي تستغرقه طرفة عين الإنسان – في هجومه على الحشرات، وذلك بعد أن تم تصويره بواسطة كاميرا متطورة سريعة.

واستعان العلماء ب 6 ضفادع لفهم هذه الظاهرة، ولقياس خصائص اللسان واللعاب الذي يغطيه، وأشارت النتائج، التي تم التوصل إليها، إلى أن رخاوة وليونة اللسان تصل عشرة أضعاف مرونة لسان الإنسان.

وأوضح العلماء أن ليونة اللسان بدلا من أن تضرب الحشرة تعمل على تحللها وسيولة اللعاب المتواجد على سطح اللسان عند اصطدامه بالحشرة تساعد على ابتلاعه، ليتم سحب اللسان إلى الوراء والانكماش.