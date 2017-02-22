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|رقم الخبر: 188162
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 14:50
|الاقسام: ثقافة وفن
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فيلمان ايرانيان يشاركان في «garden» للأفلام بأمريكا
يشارك الفيلمان الايرانيان القصيران «هذه المرة فحسب» (همين يك بار) للمخرج محمد حسن شاه محمدي و«الاثير» للمخرجة مهشيد سجادي في مهرجان «garden» الدولي للأفلام بأمريكا.
ويهدف مهرجان «garden» الى ترويج صناعة الأفلام ودعم السينمائيين المستقلين.
وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الـ15 في الـ30 من مارس وستستمر لغاية الـ2 من أبريل المقبل في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
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