فيلمان ايرانيان يشاركان في «garden» للأفلام بأمريكا يشارك الفيلمان الايرانيان القصيران «هذه المرة فحسب» (همين يك بار) للمخرج محمد حسن شاه محمدي و«الاثير» للمخرجة مهشيد سجادي في مهرجان «garden» الدولي للأفلام بأمريكا.