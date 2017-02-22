  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188162 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان يشاركان في «garden» للأفلام بأمريكا

فيلمان ايرانيان يشاركان في «garden» للأفلام بأمريكا

يشارك الفيلمان الايرانيان القصيران «هذه المرة فحسب» (همين يك بار) للمخرج محمد حسن شاه محمدي و«الاثير» للمخرجة مهشيد سجادي في مهرجان «garden» الدولي للأفلام بأمريكا.

ويهدف مهرجان «garden» الى ترويج صناعة الأفلام ودعم السينمائيين المستقلين.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الـ15 في الـ30 من مارس وستستمر لغاية الـ2 من أبريل المقبل في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec