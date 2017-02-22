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|رقم الخبر: 188161
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 14:51
|الاقسام: ثقافة وفن
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«لوحة الحياة» يترشح لنيل جائزة «shepparton» الدولي
ترشح الانيميشن الايراني «لوحة الحياة» (نقش زندكي) للمخرج احسان معصوم لنيل جائزة من مهرجان «shepparton» الدولي للأفلام القصيرة باستراليا.
ويعلن المهرجان عن أسماء الفائزين في حفله الختامي الذي سيقام في العاشر من مارس المقبل.
و«لوحة الحياة» الفيلم الايراني الوحيد الذي يشارك في الدورة الـ17 للمهرجان. والفيلم يسلط الضوء على البيئة والتأثير السلبي للإنسان عليها وهو انيميشن ثنائي الابعاد.
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