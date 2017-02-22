ويعلن المهرجان عن أسماء الفائزين في حفله الختامي الذي سيقام في العاشر من مارس المقبل.

و«لوحة الحياة» الفيلم الايراني الوحيد الذي يشارك في الدورة الـ17 للمهرجان. والفيلم يسلط الضوء على البيئة والتأثير السلبي للإنسان عليها وهو انيميشن ثنائي الابعاد.