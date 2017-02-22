  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188161 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
«لوحة الحياة» يترشح لنيل جائزة «shepparton» الدولي

«لوحة الحياة» يترشح لنيل جائزة «shepparton» الدولي

ترشح الانيميشن الايراني «لوحة الحياة» (نقش زندكي) للمخرج احسان معصوم لنيل جائزة من مهرجان «shepparton» الدولي للأفلام القصيرة باستراليا.

ويعلن المهرجان عن أسماء الفائزين في حفله الختامي الذي سيقام في العاشر من مارس المقبل.

و«لوحة الحياة» الفيلم الايراني الوحيد الذي يشارك في الدورة الـ17 للمهرجان. والفيلم يسلط الضوء على البيئة والتأثير السلبي للإنسان عليها وهو انيميشن ثنائي الابعاد.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1343 sec