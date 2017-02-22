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رقم الخبر: 188160 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان البندقية يتستضيف «الاكتسابات الانتسابية»

مهرجان البندقية يتستضيف «الاكتسابات الانتسابية»

يشارك الانيميشن الايراني «الاكتسابات الانتسابية» (اكتسابات انتسابي) للمخرجة سمانة شجاعي في مهرجان «البندقية» لأفلام الطلاب بإيطاليا.

يقام المهرجان سنويا ويقوم بإدارته أساتذة جامعة ca foscari الايطالية لعرض افلام الطلاب من مختلف انحاء العالم.

وسيعرض «الاكتسابات الانتسابية» في القسم التنافسي الدولي للمهرجان الذي سيقام بنسخته الـ30 في الفترة مابين الـ15 حتى الـ18 من مارس المقبل بإيطاليا.

«الاكتسابات الانتسابية» في قالب كوميدي ويحكي قصة رجل عانس لايعجبه شكله الظاهري ولذلك يقرر أن ينهي حياته لكن...

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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