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|رقم الخبر: 188159
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 14:56
|الاقسام: ثقافة وفن
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فيلم ايراني يتأهل الى « winter film awards» الدولي
تأهل الفيلم الإيراني القصير «لقاء الورق» (ديدار برك) للمخرج أبو الفضل تاري ، للمشاركة بمهرجان «winterfilm awards» الدولي بنيويورك.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الفترة مابين الـ23 من فبراير الجاري حتى الـ4 من مارس المقبل بمشاركة أبرز مخرجي العالم.ويحكي «لقاء الورق» قصة عجوز تعتقد أن روح زوجها حي ويسكن بالشجرة التي واقعة في القرب من قبره فتعاملها كإنسان و...
وسبق أن شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية كما حصل على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور من مهرجان «موندنس» الدولي بأمريكا.
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