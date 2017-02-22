وستنطلق فعاليات المهرجان في الفترة مابين الـ23 من فبراير الجاري حتى الـ4 من مارس المقبل بمشاركة أبرز مخرجي العالم.ويحكي «لقاء الورق» قصة عجوز تعتقد أن روح زوجها حي ويسكن بالشجرة التي واقعة في القرب من قبره فتعاملها كإنسان و...

وسبق أن شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية كما حصل على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور من مهرجان «موندنس» الدولي بأمريكا.