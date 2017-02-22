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رقم الخبر: 188158 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج والمنتج الايراني القدير حسن آخوند بور يلغي زيارته لامريكا

المخرج والمنتج الايراني القدير حسن آخوند بور يلغي زيارته لامريكا

فيما تم تعليق قرار الرئيس الاميركي بمنع دخول المسلمين منهم الايرانيين الى امريكا، قرر المخرج والمنتج الايراني القدير حسن آخوند بور بأن لا يشارك في مهرجان «سان ‌لوئيس» الدولي للافلام الذي سيقام في مارس القادم.

وبحسب صحيفة نيوتايمز الاميركية انه وحينما إطلع المنتج حسن آخوند بور في يونيو المنصرم على أن فيلمه «فرشته بنت أحمد» تاهل الى مهرجان «سان لوئيس» الدولي للافلام وسيعرض في هذا المهرجان، اعرب عن بالغ سروره بهذا الخبر وقرر بالحضور في المهرجان الا انه وعندما اصدر الرئيس الاميركي قراره المثير والتمييزي بمنع دخول المسلمين في امريكا، فقرر المنتج آخوند بور الغاء زيارته لاميركا.

وفي هذا المجال قال آخوند بور في تصريح للصحيفة، «مما لاشك فيه ان قرار ترامب نابع عن رؤية غير منطقية ومهينة. ان الرئيس الاميركي كان يريد الاساءة للشعب الايراني بهذا القرار الا انني لا أسافر الى دولة يسيء مسؤولوها لابناء بلادي دون اي سبب.

وقال آخوند بور انه مرتاح للغاية بسبب الاحتجاج الشعبي على قرار الرئيس الامريكي في مطارات أمريکا.

هذا وقال مدير مهرجان «سان ‌لوئيس» الدولي وندی أيدسون ان المهرجان قد تسلم افلام قيمة من كافة ارجاء العالم وكذلك ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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