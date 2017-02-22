صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر (بيروت/عمّان) كتاب جديد بعنوان «انتفاضة القدس 2015-2016» لعدد من الكتاب والباحثين، يتناول أحداث الانتفاضة التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ويحلل المشاركون في الكتاب الخلفيات والأسباب والدوافع التي حركت الشباب الفلسطيني قبل نحو عامين لرفض الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة ممارساته العدوانية وأساليب الاضطهاد والقتل ضد الشعب الفلسطيني.

ويضع المؤلفون -وهم: أحمد نوفل، ونظام بركات، ونادية سعد الدين، ونواف الزرو، وفاروق العمد- تلك الانتفاضة في سياقها التاريخي، ويجرون مقارنة مع الانتفاضات السابقة، ويعالجون صورة الانتفاضة في الإعلام العربي والإسرائيلي والعالمي.

وتتناول إحدى دراسات الكتاب توقيت الانتفاضة وأدواتها وأسلحتها، وخصائص ذلك الحراك من خلال مقارنته بخصائص الانتفاضات الفلسطينية السابقة.

كما يسلط الكتاب الضوء على المشهد الإسرائيلي، وتداعيات وتأثيرات الانتفاضة وسماتها، من قبيل العمل الفردي وغياب العمل الفصائلي والموقف «المتلعثم» للسلطة.

كما رصد الكتاب سمة أخرى لتلك الانتفاضة متمثلة في مشاركة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، وخلص إلى تقاطع مع سمات الانتفاضات السابقة، وعالج احتمالات استمرارها في ظل تلك المشتركات.