تقيم مؤسسة بيت الكتاب بالتعاون مع جامعة دلهي والمستشارية الثقافية الايرانية في الهند، الملتقى الدولي «دور نولكشور في نشر اللغة والادب الفارسي في العالم» في العاصمة الهندية نيودلهي.

ويقام الملتقى الدولي الاول لـ«دور نولكشور في توسيع اللغة والادب الفارسي في العالم» يومي 23 و 24 فبراير الجاري لدراسة دور نولكشور في توسيع اللغة والادب الفارسي في العالم.

وسيشارك في هذا الملتقى 30 من اساتذة جامعات الهند وباكستان وكازاخستان وبريطانيا وايران و... . كما ستقام خلال الملتقى جلسات تخصصية لدراسة دور نولكشور في هذا المجال.

وسيتم خلال الملتقى تدشين خمسة كتب وهي: «منشي نولكشور وخدماته الادبية»، «خطاطو مطبعة منشي نولكشور»، «تذكار منشي نولكشور»، «خدمات الكتبة الهنود للغة والادب الفارسي»، «رسالة منشي».