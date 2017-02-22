شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعرض السادس والعشرين الدولي للكتاب في العاصمة الكوبية هافانا.

وتم في الجناح الايراني الذي اقامته السفارة الايرانية في المعرض، عرض انواع الكتب المترجمة من الفارسية إلى اللغة الإسبانية لبعض المؤلفين الإيرانيين في مختلف العلوم الدينية والمواضيع الاجتماعية والثقافية والتاريخية والكتب الخاصة بالأطفال ولاقت هذه الكتب ترحيبا من قبل الزائرين.

وأقيم المعرض السادس والعشرين الدولي للكتاب في هافانا بحضور 58 دار نشر داخلية و86 دار نشر خارجية من 10حتى 20فبراير/ شباط في العاصمة الكوبية.

وقد تفقد المعرض بحسب المعنيين أكثر من 500ألف زائر .