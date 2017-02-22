الوفاق/خاص- جرت اليوم الاربعاء مراسم تكريم المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة في مبنى الجامعة الحرة بطهران، وجاء ذلك تثميناً للمنتخب لحصوله على كأس العالم باللعبة الجمعة الماضية.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يحصد فيها المنتخب الايراني كأس البطولة العالمية، وحضر هذه المراسم ميرزاده رئيس الجامعة الحرة ومحمد دادكان المعاون الرياضي في هذه الجامعة.

وقال دادكان: البطولات السابقة شيء وهذه البطولة شيء آخر، فأن هذه الافراح لاتنسى على مر الايام والسنين، ومن الضروري شكر وعدم نسيان خدمات رسول خادم الذي اسهم في تحويل وتقدم المصارعة الحرة في ايران الى هذا المستوى الرفيع.

وتحدث "محمد طلائي" مدرب المنتخب الايراني قائلا: بسبب الاوضاع السياسية والضغوط على الجمهورية الاسلامية فأن هذا الانتصار له مكانة خاصة للرياضيين وعلى قلوب الايرانيين جميعاً.

واخيراً تحدث رئيس الجامعة الاستاذ "مير زاده": نحن في هذه الجامعة لدينا برنامج رياضي منذ 10 سنوات مضت، أي منذ قدوم دادكان الى الجامعة، ونحن في تقدم مستمر وان شاء الله سنجمع افضل الرياضيين ونضمهم لفرق الجامعة.

وأضاف: نملك الان 20 فريقاً في مختلف انواع الرياضة ويمتلكون مراكز جيدة في البطولات التي يشاركون فيها، وبما ان اكثر المصارعين الفائزين هم من الجامعة الحرة فهذا يكسبنا فخراً وعزاً.