  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188151 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: سياحة  
«دنا» في كهكيلوية وبوير أحمد.. معالم سياحية خلابة وطبيعة غنّاء
مراتع شاسعة وجبال خضراء شاهقة وشلالات زاخرة بالمياه العذبة

«دنا» في كهكيلوية وبوير أحمد.. معالم سياحية خلابة وطبيعة غنّاء

محافظة كهكيلوية وبوير أحمد الايرانية بسهولها ومراتعها الشاسعة وجبالها الخضراء الشاهقة وشلالاتها الزاخرة بالمياه العذبة وآثارها التي تضرب بجذورها في قلب تأريخ البشرية، تعد مثالاً حياً لامتزاج التأريخ بالطبيعة.

في هذه المحافظة مدينة «دنا» والتي هي ذات طبيعة غناء فريدة من نوعها جميع السائحين في إيران يعرفونها جيداً، وعلى مسافة 5 كم من هذه المدينة هناك مدينة سياحية في غاية الروعة والجمال اسمها «سي سخت» التي تزخر بالينابيع والأنهر العذبة أبرزها ينبوع «ميشي» التي تبعث أصوات مياهها الجارية الطلاوة والحيوية في النفوس، وبحيرة «كوه كل» هي الأخرى من المعالم السياحية الخلابة هناك حيث يقصدها السائحون في جميع فصول العام لكونها لوحة طبيعية باهرة الألوان في جميع الفصول.

قرية «كريك» التي هي على شكل مدرجات عظيمة وجميلة تقع على مسافة 15 كم من مدينة «سي سخت» حيث تتصف بجمالها الذي يسحر النفوس وتنتشر في أكنافها البيوت والأكواخ القروية التي تنم عن بساطة أهلها وحنكتهم في فن العمارة التقليدي والناظر يبهر حينما يرى سقوف البيوت وهي باحات لبيوت الجيران.

 

جبال دناجبال دنا
جبال دناجبال دنا
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0968 sec