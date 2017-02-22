في هذه المحافظة مدينة «دنا» والتي هي ذات طبيعة غناء فريدة من نوعها جميع السائحين في إيران يعرفونها جيداً، وعلى مسافة 5 كم من هذه المدينة هناك مدينة سياحية في غاية الروعة والجمال اسمها «سي سخت» التي تزخر بالينابيع والأنهر العذبة أبرزها ينبوع «ميشي» التي تبعث أصوات مياهها الجارية الطلاوة والحيوية في النفوس، وبحيرة «كوه كل» هي الأخرى من المعالم السياحية الخلابة هناك حيث يقصدها السائحون في جميع فصول العام لكونها لوحة طبيعية باهرة الألوان في جميع الفصول.

قرية «كريك» التي هي على شكل مدرجات عظيمة وجميلة تقع على مسافة 15 كم من مدينة «سي سخت» حيث تتصف بجمالها الذي يسحر النفوس وتنتشر في أكنافها البيوت والأكواخ القروية التي تنم عن بساطة أهلها وحنكتهم في فن العمارة التقليدي والناظر يبهر حينما يرى سقوف البيوت وهي باحات لبيوت الجيران.