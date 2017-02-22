تواصل الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية كشف أسباب الأزمة التي يعيشها فريق برشلونة هذا الموسم، وفجرتها الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن أحد عوامل نكسة برشلونة، هو افتقاد لاعب وسط لديه حلول مهارية، ودور في نقل الهجمة للأمام، خاصة مع الإصابات المتتالية لأندريس إنييستا منذ رحيل معاونه في الوسط تشافي هرنانديز منذ موسمين.

وأضافت الصحيفة، أن أندريه جوميز لم ينجح في سد الفراغ الفني الذي خلفه رحيل تشافي أو تعويض إنييستا في حالة إصابته.

وأشارت أيضًا إلى أن ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، لن يفعلوا كل شيء بمفردهم، بل إنهم بحاجة لمساندة قوية في خط الوسط، بضم لاعب يحمل مواصفات الحامض النووي DNA للفريق الكتالوني.

ورشح تقرير الصحيفة 5 لاعبين ينقذون البارسا، يأتي على رأسهم ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد، إلى جانب تياجو ألكانتارا الذي يتألق حاليًا بقميص بايرن ميونيخ الألماني بعدما فرط برشلونة فيه.

وتشمل قائمة المرشحين كذلك، فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يحظى بتأييد شديد من نيمار زميله بمنتخب البرازيل، إضافة لكل من إيسكو الذي اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، وكذلك الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان.