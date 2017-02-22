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رقم الخبر: 188149 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: العراق داحر الإرهاب  
قصف جوي يبيد رتلاً لكتيبة نخبة داعش قرب مطار الموصل

قصف جوي يبيد رتلاً لكتيبة نخبة داعش قرب مطار الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق، اليوم الاربعاء، بأن قصفاً جوياً أباد رتلاً لكتيبة النخبة في تنظيم "داعش" قرب مطار الموصل الدولي غرب المدينة.

وقال المصدر  إن "طائرات مقاتلة شنت، فجر اليوم، غارات عنيفة جدا قرب مطار الموصل، وابادت رتلا يتالف من عشر مركبات محملة بالمسلحين والعتاد كان في طريقه الى داخل المطار لتعزيز خطوط تنظيم داعش الدفاعية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الرتل وفق المعلومات الاولية عائد لكتيبة المرابطون والتي تعد من نخبة داعش واغلب عناصرها من العرب والأجانب"، لافتاً إلى أن "جثث عناصر التنظيم ومركبات المحروقة واضحة في الطرقات ".
وأفاد مصدر محلي خاص بـ السومرية نيوز، في وقت سابق امس الثلاثاء، بمقتل مسؤول أمن مطار الموصل في تنظيم "داعش" مع اثنين من مرافقيه بقصف جوي.
وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يار الله، امس الاول الاثنين، أن القوات الأمنية أصبحت على مشارف مطار الموصل.
وحققت القوات العراقية، تقدّماً ميدانياً في مختلف جبهات مدينة الموصل، حيث تدور عمليات تحرير غرب المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" التي أعلن انطلاقها رئيس الوزراء، حيدر العبادي الأحد (19 شباط 2017).
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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