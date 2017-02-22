أكد أسطورة المصارعة كيرت أنجل، أن مواطنه الأمريكي جون سينا هو أفضل مصارع وقف على حلبة WWE في التاريخ ولا يمكن مقارنته بأي مصارع آخر، مشددا على أن سينا حقق العديد من الإنجازات.

وأشار الفائز بالميدالية الذهبية في المصارعة الأولمبية بأولمبياد أتلانتا 1996، إلى أن سينا تربع على قمة المصارعين خلال 13 عاما متواصلة، وأنه ليس فقط أفضل مصارع بل أفضل شخصية رياضية بشكل عام.

وقال كيرت أنجل في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أعرف أي شخص ظل متربعا على القمة لمدة 13 عاما، سوى جون سينا".

وأوضح البطل الأولمبي السابق أن جون سينا وصل إلى إنجازات كبيرة لم يصل إليها أبرز نجوم المصارعة الحرة في WWE عبر تاريخ الرياضة الأقوى والأشهر في أمريكا.