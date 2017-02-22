  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188148 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
أسطورة المصارعة كيرت أنجل يرى جون سينا الأفضل في التاريخ

أسطورة المصارعة كيرت أنجل يرى جون سينا الأفضل في التاريخ

أكد أسطورة المصارعة كيرت أنجل، أن مواطنه الأمريكي جون سينا هو أفضل مصارع وقف على حلبة WWE في التاريخ ولا يمكن مقارنته بأي مصارع آخر، مشددا على أن سينا حقق العديد من الإنجازات.

وأشار الفائز بالميدالية الذهبية في المصارعة الأولمبية بأولمبياد أتلانتا 1996، إلى أن سينا تربع على قمة المصارعين خلال 13 عاما متواصلة، وأنه ليس فقط أفضل مصارع بل أفضل شخصية رياضية بشكل عام.

وقال كيرت أنجل في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أعرف أي شخص ظل متربعا على القمة لمدة 13 عاما، سوى جون سينا".

وأوضح البطل الأولمبي السابق أن جون سينا وصل إلى إنجازات كبيرة لم يصل إليها أبرز نجوم المصارعة الحرة في WWE عبر تاريخ الرياضة الأقوى والأشهر في أمريكا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec