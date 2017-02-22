وقال مصدر مقرب من الاتحاد، في تصريحات إن لجنة المنتخبات قررت في اجتماعها بمقر الاتحاد تعيين عبدالغني شهد.

وسبق وأن أعلن الاتحاد تعيين شهد مدربا للمنتخب الأولمبي، قبل أن يتراجع عن قراره لاعتراض لجنة المنتخبات، لعدم علمها بالاختيار أو الأخذ برأيها.

وأضاف المصدر أن الاتحاد منح الصلاحية الكاملة للجنة المنتخبات من أجل تعيين مدرب المنتخب الأولمبي لافتا إلى أن إجماع أعضاء اللجنة ذهب متوافقا مع الاتحاد ليتم تسمية شهد.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا مع المدرب للوقوف على منهجه التدريبي، وكيفية إنهاء ارتباطه مع نفط الوسط، الذي يشرف على تدريبه في الدوري، في حال شارك المنتخب الأولمبي في بطولة التضامن الإسلامي.