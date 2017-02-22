وأضاف ان قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم الثاني والعشرين من شباط بالمرحلة الاولى من الصفحة السادسة لعملياته غرب الموصل، ان القوات باشرت بالتقدم نحو قرى جنوب غرب تلعفر لتحريرها من تنظيم داعش الاجرامي.

ان القوة الصاروخية لقوات الحشد الشعبي دكت اوكار عناصر داعش داخل قرية عين طلاوي.

كما وصل اللواء 45 لقوات الحشد الشعبي الى مشارف قرية الشريعة غرب الموصل.

وافاد مراسل قناة العالم بان اللواء 10- الحشد الشعبي سيطر على قرية خرابة الجحيش وقتل عددا من القناصين الذين كانوا يتمركزون في بعض المنازل داخل القرية.

كما عثر على كدس للاسلحة والعتاد تركها عناصر داعش الاجرامي بعد هروبهم من قرية خرابة الجحيش جنوب غرب تلعفر.

واعلن قوات الحشد الشعبي تحرير قرية الشريعة الشمالية جنوب غرب تلعفر.

واقتحمت قوات الحشد الشعبي قرية عين الشريعة الشمالية وتمكنت من محاصرة مجموعة من عناصر داعش الارهابيين بعد نفاذ دخيرتهم وفجرت عجلتين مفخخة.

ووصل اللواء 11 لقوات الحشد الشعبي على مشارف عين طلاوي، كما تمكنت قواته من تفجير سيارة مفخخة بسلاح الكورنيت.