بدأت اليوم الاربعاء المرحلة الاخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) والتي تنفذها القوة البرية في حرس الثورة وستستخدم فيها المدفعية الثقيلة والمروحيات والطائرات المسيرة.

وتنفذ وحدة (صابرين) التابعة للقوة البرية في حرس الثورة في اليوم الثالث والاخير من المناورات عمليات مجابهة العدو الافتراضي على مختلف الصعد.

وانطلقت المرحلة الثالثة والاخيرة من هذه المناورات في المناطق الشرقية في ايران وتنفذ وحدة (صابرين) التابعة لهذه القوة والتي تضم قوات النخبة من مغاوير حرس الثورة عمليات الانزال الجوي واطلاق سراح الرهائن ومجابهة العدوان في الظروف الصعبة.

وتنتهي المناورات اليوم الاربعاء.

