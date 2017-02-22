  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188144 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 12:37 الاقسام: محليات  
استخدام المدفعية الثقيلة والمروحيات والطائرات المسيرة في مناورات حرس الثورة
في يومها الثالث والاخير ..

استخدام المدفعية الثقيلة والمروحيات والطائرات المسيرة في مناورات حرس الثورة

بدأت اليوم الاربعاء المرحلة الاخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) والتي تنفذها القوة البرية في حرس الثورة وستستخدم فيها المدفعية الثقيلة والمروحيات والطائرات المسيرة.

وتنفذ وحدة (صابرين) التابعة للقوة البرية في حرس الثورة في اليوم الثالث والاخير من المناورات عمليات مجابهة العدو الافتراضي على مختلف الصعد.
وانطلقت المرحلة الثالثة والاخيرة من هذه المناورات في المناطق الشرقية في ايران وتنفذ وحدة (صابرين) التابعة لهذه القوة والتي تضم قوات النخبة من مغاوير حرس الثورة عمليات الانزال الجوي واطلاق سراح الرهائن ومجابهة العدوان في الظروف الصعبة.
وتنتهي المناورات اليوم الاربعاء.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec