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|رقم الخبر: 188143
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 13:24
|الاقسام: عربيات
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أنباء عن غارة اسرائيلية على جبال القطيفة السورية من لبنان فجراً
حلق الطيران الحربي الإسرائيلي عند الثالثة فجر اليوم الاربعاء وبكثافة فوق مدينة بعلبك وضواحيها على علو منخفض.
وحسب قناة "الجديد" نقلا عن مراسلها قالت أن معلومات تشير إلى استهداف جبال القطيفة السورية من الأجواء اللبنانية.
بينما صرح مصدر محلي لـ "سبوتنيك" عن سماع دوي انفجارات فجر اليوم بالقرب من مدينة القطيفة الواقعة في ريف دمشق ولكن لم يتم التأكد من مصدرها بعد.
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