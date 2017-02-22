وحسب قناة "الجديد" نقلا عن مراسلها قالت أن معلومات تشير إلى استهداف جبال القطيفة السورية من الأجواء اللبنانية.

بينما صرح مصدر محلي لـ "سبوتنيك" عن سماع دوي انفجارات فجر اليوم بالقرب من مدينة القطيفة الواقعة في ريف دمشق ولكن لم يتم التأكد من مصدرها بعد.