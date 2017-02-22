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رقم الخبر: 188141 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 11:29 الاقسام: محليات  
بدء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية
بحضور آية الله آملي لاريجاني

بدء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية

بدأ صباح اليوم الاربعاء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بحضور رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني.

وفي مستهل الجلسة الصباحية للمؤتمر، القى آملي لاريجاني كلمته في المؤتمر ومن ثم سيلقي رؤساء برلمانات الدول المشاركة كلماتهم في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية.
كما سيشارك رئيس الجمهورية حسن روحاني في الجلسة المسائية والختامية للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، ومن ثم سيقرأ البيان الختامي للمؤتمر.
وإنطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر دعم الإنتفاضة الفلسطينية تحت شعار 'كلنا معا لدعم فلسطين' بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران وبمشاركة نحو 700 ضيف أجنبي ورؤساء السلطات الثلاث في طهران.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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