غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مصر بعد زيارة استمرت نحو 7 ساعات عقب حضوره حفل التكريم الذي أقيم له لمشاركته في حملة السياحة العلاجية للقضاء على فيروس "سي" الكبدي.

وحضر ميسي احتفالية أقيمت بأحد فنادق القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، وبعض الوزراء والشخصيات العامة ونجوم الكرة مثل حازم إمام، وأحمد حسن.

وتوجه ميسي إلى أحد المطارات القريبة من فندق الإقامة، وغادر عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا، بعد أن استمرت الزيارة لساعات، شهدت أيضا زيارته إلى الأهرامات.

ويعود ميسي إلى إسبانيا لمواصلة الاستعداد مع برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.