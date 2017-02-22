  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188140 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 12:16 الاقسام: رياضة  
ميسي ينهي زيارته لمصر بعد حفل تكريم

ميسي ينهي زيارته لمصر بعد حفل تكريم

غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مصر بعد زيارة استمرت نحو 7 ساعات عقب حضوره حفل التكريم الذي أقيم له لمشاركته في حملة السياحة العلاجية للقضاء على فيروس "سي" الكبدي.

وحضر ميسي احتفالية أقيمت بأحد فنادق القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، وبعض الوزراء والشخصيات العامة ونجوم الكرة مثل حازم إمام، وأحمد حسن.

وتوجه ميسي إلى أحد المطارات القريبة من فندق الإقامة، وغادر عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا، بعد أن استمرت الزيارة لساعات، شهدت أيضا زيارته إلى الأهرامات.

ويعود ميسي إلى إسبانيا لمواصلة الاستعداد مع برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5253 sec