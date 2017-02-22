قدم أتلتيكو مدريد الإسباني مباراة ملحمية أمام مضيفه الألماني باير ليفركوزن الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أحرز رباعية أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، وأنطوان جريزمان، وكيفين جاميرو، وفيرناندو توريس في الدقائق 17 و25 و59 و86 على الترتيب، بينما سجل هدفي الفريق الألماني كريم بلعربي وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في الدقيقتين 48 و68 على التوالي.

وزاد بذلك أتلتيكو مدريد فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل مباراة الإياب بين الفريقين المقرر لها يوم 15 مارس/ آذار المقبل على ملعب "فيسنتي كالديرون".

وفي المباراة الاخرى قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره وخرج فائزا من موقعته المثيرة أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3 مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي أولا عبر رحيم سترلينج الذي استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى للألماني ليروي ساني في الدقيقة 26، لكن موناكو أنهى الشوط الاول متقدما بالنتيجة بفضل هدفين من الكولومبي راداميل فالكاو (32) وكيليان مبابي في الدقيقة (40)، وأهدر فالكاو في الدقيقة 50 ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأنعش المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو آمال فريقه بهدف التعادل في الدقيقة (58) بعدما فشل حارس موناكو، الكرواتي دانييل سوباسيتش في السيطرة على كرته الضعيفة، بيد أن فالكاو كفّر عن خطأه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعدما سدد كرة ساقطة من فوق الحارس ويلي كاباييرو، ومن متابعة جميلة ركلة ركنية، سجل أجويرو هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 71.

ومن متابعة لركلة ركنية أخرى، وضع جون ستونز فريقه سيتي بالمقدمة بهدف في الدقيقة 77، قبل أن يؤكد ساني فوز الفريق الإنجليزي بالهدف الخامس في الدقيقة 82 إثر تمريرة على طبق ذهبي من أجويرو.

واحتفظ سيتي بسجله النظيف من الهزائم على ملعب الاتحاد في المباريات التسع الأخيرة (6 انتصارات و3 تعادلات).