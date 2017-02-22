أبرمت اللجنة الأولمبية الايرانية الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكازاخية تعنى بالتعاون الرياضي.

ووقع المذكرة رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية كيومرث هاشمي وكول باييف نائب رئيس اللجنة الاولمبية الكازاخية وذلك على هامش اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الاولمبي الاسيوي في اليابان.

وأكد هاشمي أن المذكرة تدعو لتبادل الوفود الرياضية والخبراء والمدربين بمختلف المجالات الرياضية فضلا عن مشاركة فرق البلدين في المسابقات والمعسكرات التدريبية المشتركة.

وأوضح هاشمي أن المذكرة أكدت على تبادل المعلومات حول الرياضة والطب الرياضي ومكافحة المنشطات.