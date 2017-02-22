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رقم الخبر: 188137 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 09:55 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي يطلق عملية تحرير تلعفر في العراق

الحشد الشعبي يطلق عملية تحرير تلعفر في العراق

اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر ضمن عمليات تحرير الساحل الأيمن للموصل في العراق.

وافاد مراسل العالم في العراق بانه العملية بدأت من قرى الشريعه وعين حصان وسينو.
وأضاف ان قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم  الثاني والعشرين من شباط بالمرحلة الاولى من الصفحة السادسة لعملياته غرب الموصل، ان القوات باشرت بالتقدم نحو قرى جنوب غرب تلعفر لتحريرها من تنظيم داعش الاجرامي.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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