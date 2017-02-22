اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر ضمن عمليات تحرير الساحل الأيمن للموصل في العراق.

وافاد مراسل العالم في العراق بانه العملية بدأت من قرى الشريعه وعين حصان وسينو.

وأضاف ان قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم الثاني والعشرين من شباط بالمرحلة الاولى من الصفحة السادسة لعملياته غرب الموصل، ان القوات باشرت بالتقدم نحو قرى جنوب غرب تلعفر لتحريرها من تنظيم داعش الاجرامي.

