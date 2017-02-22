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رقم الخبر: 188136 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: عربيات  
الحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني بضرب مدنيين بكردفان

الحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني بضرب مدنيين بكردفان

اتهمت الحركة الشعبية "شمال" الجيش السوداني ببدء هجوم صباح الثلاثاء على منطقة كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، وهو ما يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المشترك والمعلن عنه بين الطرفين في المنطقة.

وأشارت الحركة في بيان لها نشره موقع صحيفة "سودان تريبيون" أن هذا الهجوم جاء بعد حملة سياسية مدبرة وخطاب كراهية قادته الحكومة السودانية على مدار اليومين الماضيين ضد الحركة، مشددة على أنها ستتصدى للهجوم.

ودعت الحركة المجتمع الإقليمي والدولي إلى إدانة هذا الهجوم وتحميل الحكومة السودانية مسؤوليته، للهجوم الذي استهدف منطقة يسكنها مدنيين، لافتة إلى أنها حذرت سابقا الحكومة السودانية من استخدام سلاح الجو ضد السكان المدنيين.

وكانت الحكومة السودانية قد أكدت الأسبوع الماضى أنها لن تقف "مكتوفة الأيدى" أمام الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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